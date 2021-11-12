Дмитрий Яухман: Больно за то, что происходит с Новосибирском!

Предприниматели признаются, что любят город, но работать в нем становится все сложнее, в том числе из-за того, что Новосибирск все ощутимее отстает в развитии не только от столиц, но и от городов в соседних регионах Сибири.

В своем новом авторском проекте Александра Назаров, основатель и владелец компании Nazarov & Partners, эксперт рынка недвижимости решил показать, как предприниматели и бизнесмены, работающие в Новосибирске, оценивают город. Честное мнение — от первых лиц. Участником пилотного выпуска стал Дмитрий Яухман, основатель loft-проекта Мельница.