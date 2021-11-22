Кирилл Наконечный: Для многих не так важно замечать изменения и им способствовать, как их осудить!

Предприниматели признаются, что любят город, но работать в нем становится все сложнее, в том числе из-за того, что Новосибирск все ощутимее отстает в развитии не только от столиц, но и от городов в соседних регионах Сибири.
В своем новом авторском проекте Александра Назаров, основатель и владелец компании Nazarov & Partners, эксперт рынка недвижимости решил показать, как предприниматели и бизнесмены, работающие в Новосибирске, оценивают город. Честное мнение — от первых лиц.
Гость Александра Назарова Кирилл Наконечный, начальник информационно-аналитического управления Мэрии города Новосибирска.
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