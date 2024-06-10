Дмитрий Зайков назначен новым главой департамента энергетики в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Дмитрия Зайкова руководителем департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. Ранее Зайков работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2023 года — директор МУП «Комбинат бытовых услуг» города Бердска.

К работе он приступил сегодня, 10 июня.

Новый глава энергетики Новосибирска родился в рабочем посёлке Ордынское Новосибирской области. В 2005 году имеет два образования по специальностям «электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и «государственное и муниципальное управление».

Напомним, ранее департамент энергетики мэрии возглавлял Дмитрий Перязев. С 3 июня он назначен руководителем АО «СГК-Новосибирск».