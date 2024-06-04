Экс-глава департамента энергетики и ЖКХ города возглавил АО «СГК – Новосибирск»

Новым генеральным директором АО «СГК – Новосибирск» стал Дмитрий Перязев, ранее возглавлявший департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. 3 июня он сменил на этой должности Игоря Лузанова, который сейчас руководит АО «СГК – Алтай».

Директор по правовым вопросам СГК Кирилл Трубицын представил новоиспеченного руководителя коллективу новосибирского филиала компании. Он отметил важность работы предшественника Перязева и выразил ему благодарность.

Одной из главных задач в сибирском мегаполисе Трубицын назвал повышение надежности теплоснабжения.

— Сделаю все, чтобы весь свой опыт и знания направить на пользу компании. Со многими вопросами, которые касаются деятельности СГК, я знаком по своей прошлой работе — немало было совместных проектов, — подчеркнул Дмитрий Перязев.

Дмитрий Геннадьевич Перязев родился в 1972 году в Новосибирске. Работу в сфере ЖКХ начал с 1995 года. С 2018 года возглавлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

В мае 2024 года стало известно, что Перязев покидает свой пост в мэрии города. Многие предположили, что чиновник перейдет в СГК, однако, официального заявления по данному поводу не было.