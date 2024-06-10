До +30 и небольшие дожди: какая погода ждет на этой неделе жителей Новосибирска

В Новосибирской области на смену прохладе, грозовым ливням и шквалистому ветру пришла жара и небольшие дожди.
Такую погоду обещают сибирякам метеосервисы на предстоящей неделе.
Согласно данным Gismeteo, с 10 по 16 июня температура воздуха прогреется до 26-28 градусов.
У же в понедельник, 10 июня, столбик термометра достигнет +23 градусов. Всю неделю дневные температуры будут составлять от +23 до +28.
Самыми жаркими прогнозируются выходные — +29…+30. Однако высокие температуры разбавят кратковременные дожди.
Неделя обещает быть облачной с прояснениями. Жару будет сопровождать небольшой ветер с порывами до 8 м/с.
Информация сервиса «Яндекс.Погода» слегка разнится с Gismeteo.
Согласно данным метеоресурса, градус жары в регионе будет повышаться с каждым днем.
Если в понедельник температура воздуха составит +24, то, ежедневно набирая обороты, к выходным она достигнет 30-градусной отметки. Небольшие дожди пройдут во среду и четверг.
Ранее редакция сообщала о том, что после продолжительных ливней Новосибирск превратился в Венецию.
Источник фото: freepik.com/автор freepik, скриншоты с сервисов Gismeteo и Яндек.погода
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