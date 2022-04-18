Дмитрию Лобыне вынесен приговор

Суд Дзержинского района вынес приговор в отношении бывшего председателя комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни. Об этом в суде сообщили корреспонденту Infopro54. По информации размещённой на сайте суда, бывший чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.289 УК РФ (1 эпизод); по ч.2 ст.290 УК РФ (6 эпизодов), по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (2 эпизода), по ч.1 ст.290 УК РФ (1 эпизод); по ч.1 ст.174.1 УК РФ (1 эпизод) Уголовного кодекса РФ. Ему предстоит отбывать наказание.

— Назначено наказание — лишение свободы на 5 лет 9 месяцев, штраф в размере 3 000 000 рублей, с лишением права занимать в государственных органах и органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 6 лет; с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщается на сайте суда. — Дмитрий Лобыня взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Дмитрий Лобыня был осуждён по материалам оперативно — розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области. Gо версии следствия, Лобыня организовал схему получения взяток от представителей организаций и индивидуальных предпринимателей города Новосибирска через подконтрольное ему юридическое лицо (ООО «Согласие») при посредничестве привлечённого им сотрудника указанной организации — бывшего сотрудника комитета рекламы. Данные противоправные действия фигурантом по делу были совершены за беспрепятственный прием заявлений, выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций, в том числе, установленных с нарушением требований архитектурно-художественного регламента, а также за реализацию иных функций комитета рекламы.

Кроме того, опять же, по версии следствия, в 2020 году подозреваемый экс-чиновник совершил ряд финансовых операций по легализации части денежных средств на сумму в 420 тыс руб. До этого, с февраля 2018 года по сентябрь 2020 года, незаконно, через доверенное лицо, участвовал в управлении коммерческой организацией, получив от ее деятельности доход в размере более 5 млн рублей.