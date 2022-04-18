Дом Янки Дягилевой признают объектом культурного наследия в этом году

— Дом Янки Дягилевой (улица Ядринцевская, 61) уже прошел первую стадию признания объектом культурного наследия. Есть положительная экспертиза. Застройщик, который рядом вел работы, из-за документации не посягал на здание, — сообщила на пресс-конференции начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

Две недели назад, по ее словам, прошла согласительная комиссия, так как инспекция по регламенту должна была запросить позицию мэрии Новосибирска в отношении объекта.

— Было несогласие мэрии включать объект в перечень памятников культурного наследия. Это связано с тем, что город потом принимает на себя обязательства по содержанию таких объектов, — пояснила Медведева. — В итоге договоренности достигнуты. Документы по дому Янки Дягилевой, а также по башенке на Лодочной, 2 находятся «на выходе».

Янка Дягилева — яркий представитель сибирского андеграунда, один из ключевых персонажей российской рок-сцены. К 1991 году Янка выпустила 8 альбомов, которые относятся к сибирскому панку. Погибла в мае 1991 года. Причины смерти неизвестны.

Несколько лет назад общественность с помощью средств массовой информации не позволила властям снести дом Дягилевой — деревянное строение на две квартиры с двойным адресом — Ядринцевская, 61/Семьи Шамшиных, 43. Одноэтажка стоит треугольником, два ее катета — на разных улицах. Дом планировали к сносу в 2014 году.

Башенка на Лодочной, 2 ранее предположительно была одной из насосных станций комплекса мясохладобойни, построенной в 1916 году.