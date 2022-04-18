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На крыше памятника конструктивизма на Красном проспекте хотят сделать террасу

  • 18/04/2022, 16:07
Автор:
Новости Новосибирска
Жителей домов-памятников убеждают не протестовать против экскурсий по их подъездам и дворам.

— В этом году в Новосибирске впервые пройдет биеннале «Архитектура и археология». Она включена в план культурных мероприятий области, — сообщила на пресс-конференции начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева. — Биеннале пройдет в сентябре, но мероприятия, приуроченные к ней, будут проходить с апреля. При дефиците финансовых ресурсов мы обратили внимание на те проекты, которые уже получили отклик в общественной среде, у подрядчиков и проектировщиков. Одно из важных стилевых направлений для города — конструктивизм, поэтому мы решили, что в этом году биеннале будет посвящена памятникам конструктивизма и авангарда.

Она пояснила, что сейчас прорабатывается бренд-бук биеннале. В регионе уже есть проработанные маршруты движения по памятникам конструктивизма, которые выражены как на бумажных носителях, так и на онлайн-ресурсах.

— Мы удивились тому, что многие жители домов, например на Красном проспекте, 49, выступают с проактивной позицией и сами предлагают встраивать свои дома в туристические маршруты. Сейчас у нас рассматривается инициатива жителя дома, чтобы объект вошел в маршруты, а на кровельном пространстве у жителей есть желание устроить террасу для посещения гостями, — поясняет Медведева.

Речь идет о жилом комбинате «Кузбассугля» (Красный проспект, 49, 51; улица Державина, 4, 6, 8, 10; улица Советская, 38), построенном в 1931-1933 годах. Комплекс состоит из шести жилых корпусов и школы, занимающих большую часть квартала, в глубине которого расположен сквер с детскими площадками. Жилой комбинат кооператива «Кузбассуголь» признан памятником архитектуры регионального значения в 1997 году, говорится на сайте novosibdom.ru.

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Проект реставрации «Дома с часами» поддержит областной бюджет

Очень бурно, по словам Елены Медведевой, работают активисты, которые продвигают еще один памятник конструктивизма «Дом с часами». Здание, построенное в 1932-1934 годах в последнее десятилетие стало центром туристического притяжения. Мировое общество DOCOMOMO, охраняющее памятники современной архитектуры, признало «Дом с часами» одной из 800 лучших авангардных построек в мире.

При этом Медведева сообщила, что инспекция провела опрос жителей домов-памятников города, чтобы выяснить, готовы ли они к тому, что по дому, подъездам будут проходить экскурсии.

— Готовы не все, но нужно договариваться, смотреть варианты прохождения таких экскурсий. Возможно, проводить их днем, когда жителей нет дома, — рассуждает она. — Жителям стоит подумать, что  подобные мероприятия могут проходить на взаимовыгодных условиях. Например, жильцы могли бы договариваться не только о коммерческой оплате, но и о продвижении дома-памятника — и таким образом привлекать спонсоров для ремонта объекта.

Эксперт напомнила, что проблема ремонта многоквартирных домов памятников стоит очень остро и является всероссийской. Собственник несет ответственность за состояние объекта, то есть инспекция может выйти на проверку и оштрафовать собственников, если в доме не проводится ремонт. Фонд капремонта ЖКХ связан ограничениями и нормами по перечислению средств на определенные виды работ, которые не может нарушать.

— Например, с 2020 года мы прорабатываем вопрос по комплексному проектированию ремонта и реставрации «Дома с часами». Проблема в том, что бюджет сейчас не может вкладывать средства в объекты, которые находятся в частной собственности, даже в памятники культуры и архитектуры, — напоминает Елена Медведева. — В Госдуме до 20 апреля собираются предложения по подготовке ко второму чтению закона о памятниках архитектуры, чтобы госструктуры могли вносить средства на создание проекта ремонта и реконструкции зданий-памятников.

В правительстве региона и мэрии Новосибирска пока рассматривается вопрос о создании дорожной карты планирования работ на «Доме с часами». Например, муниципалитет проработал вопрос по обследованию грунтов и фундамента, чтобы провести эти работы в ближайшее время. После обследования будет составлен список работ, которые может провести бюджет региона. Далее на объекте могут расходоваться только средства фонда капремонта.

— В 2023 году стоит по плану ремонт инженерных сетей. Далее стремимся к тому, чтобы в дорожную карту вошел ремонт фасадов, — добавила Медведева.

По ее словам, для проведения глобальной реставрации «Дома с часами» только на проектирование нужны 11-12 млн, на сам ремонт/реставрацию потребуются еще 100-150 млн рублей.

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«Военный городок» пополнился тремя объектами культурного наследия

— Мы изучили опыт Томска, где была разработана программа предоставления памятников архитектуры в аренду частным собственникам за символическую плату — 1 рубль взамен на обязательство поддерживать дом в нормативном состоянии. Но после изучения ситуации в Новосибирске оказалось, что нам нечего передавать по этому механизму. Рестораторы, владельцы выставочных пространств сообщили о готовности взять в аренду такие объекты, но у нас их просто нет, — говорит Медведева. — Мы планировали, что этот механизм можно будет отработать на Военном городке, но он до сих пор не передан из федеральной собственности. Там 7 из 35 зданий находятся в неудовлетворительном состоянии. Сейчас в суде находится иск к понуждению правообладателя, чтобы он выделил средства на обследование и проектирование объектов.

В 2021 году всего на ремонт/реставрацию всех объектов культурного наследия по всем ведомствам в области были направлены 510 млн рублей, в том числе с учетом частных инвестиций. В 2020 году — около 200 млн рублей.

Фото с сайта novosibdom.ru

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Рубрики : Власть Недвижимость История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : реставрация ремонт объекту культурного наследия дом памятник


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