Экс-чиновник мэрии Новосибирска приговорен к условному сроку за покушение на мошенничество

В Новосибирске вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, когда при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)

— По данным следствия, в августе 2017 года в помещении одного из ресторанов г. Новосибирска обвиняемый встретился с представителем ООО «УК ЖХ Октябрьского района», которому сообщил, что используя свое служебное положение, может за денежное вознаграждение в сумме 5 млн рублей оказать содействие управляющей компании в получении бюджетных субсидий на проведение ремонтных работ в ветхих домах и благоустройство придомовых территорий, не обладая в действительности необходимыми полномочиями на данные действия и не намереваясь их выполнять, — рассказали в следственном комитете.

Отмечается, что в дальнейшем злоумышленник подготовил фиктивные договоры о выполненных работах на общую сумму более 5 млн. рублей, в действительности указанные работы были выполнены иными организациями, после чего от представителя ООО «УК ЖХ Октябрьского района» потребовал перечислить часть денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет подконтрольной ему организации и в дальнейшем высказывал требования о переводе оставшейся части денежных средств

— Приговором Октябрьского районного суда Сергею Елисееву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей с лишением занимать должности на муниципальной службе в системе органов местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года, — рассказали в пресс-службе СКР.

Фото: Юлия Данилова