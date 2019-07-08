Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Экс-чиновник мэрии Новосибирска приговорен к условному сроку за покушение на мошенничество

Суд дал ему четыре года условно, а также назначил штраф в размере 500 тыс. рублей.
  • 08/07/2019, 15:26
IMG_1000

В Новосибирске вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, когда при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)

— По данным следствия, в августе 2017 года в помещении одного из ресторанов г. Новосибирска обвиняемый встретился с представителем ООО «УК ЖХ Октябрьского района», которому сообщил, что используя свое служебное положение, может за денежное вознаграждение в сумме 5 млн рублей оказать содействие управляющей компании в получении бюджетных субсидий на проведение ремонтных работ в ветхих домах и благоустройство придомовых территорий, не обладая в действительности необходимыми полномочиями на данные действия и не намереваясь их выполнять, — рассказали в следственном комитете.

Отмечается, что в дальнейшем  злоумышленник подготовил фиктивные договоры о выполненных работах на общую сумму более 5 млн. рублей, в действительности указанные работы были выполнены иными организациями, после чего от представителя ООО «УК ЖХ Октябрьского района» потребовал перечислить часть денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет подконтрольной ему организации и в дальнейшем высказывал требования о переводе оставшейся части денежных средств

— Приговором Октябрьского районного суда Сергею Елисееву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей с лишением занимать должности на муниципальной службе в системе органов местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года, — рассказали в пресс-службе СКР.

Фото: Юлия Данилова

Популярное с сайта

ЛДПР выдвинула Евгения Лебедева кандидатом на должность мэра Новосибирска

08/07/2019, 15:37
Его кандидатуру рекомендовал высший совет ЛДПР.
Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Владивосток»

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Владивосток»

08/07/2019, 13:57
В настоящее время формируется делегация города Новосибирска из промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений города.
Благотворительный показ в «Победе»

Благотворительный показ в «Победе»

08/07/2019, 13:50
Актер Лаврентий Сорокин нуждается в дорогостоящем лечении от тяжелого заболевания.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Третий самовыдвиженец заявил об участии в выборах мэра

08/07/2019, 19:14

Прокуратура оспорила решение суда об освобождении экс-управляющего банка от отбывания наказания

08/07/2019, 19:02

НЗХК получил чистую прибыль 1,49 млрд рублей

08/07/2019, 18:38

«НЖК» признали банкротом

08/07/2019, 17:23

Какие сюрпризы готовит погода в июле?

08/07/2019, 17:12

ЛДПР выдвинула Евгения Лебедева кандидатом на должность мэра Новосибирска

08/07/2019, 15:37

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Владивосток»

08/07/2019, 13:57

Благотворительный показ в «Победе»

08/07/2019, 13:50

Ломая мотивационную парадигму

08/07/2019, 12:29

Анатолий Локоть выдвинут кандидатом от КПРФ

08/07/2019, 11:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска