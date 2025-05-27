Дни культуры Новосибирской области торжественно открыли в Павлодаре

В Павлодаре Республики Казахстан состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Новосибирской области, в которой приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Во Дворце культуры имени Естая руководители регионов ознакомились с тематическими выставками, представляющими палеонтологическую экспозицию «Сибирь в древности: мамонт», коллекцию сценических костюмов «Место притяжения – Сибирь», художественные работы «Сибирь многоликая», экспозицию «История Новосибирской области», а также посетили гала-концерт.

Андрей Травников подчеркнул, что для него большая честь представлять павлодарцам лучшие образцы музыкального и театрального искусства, музейные экспозиции, а также талантливую молодежь – студентов и преподавателей музыкальных колледжей Новосибирска. Он выразил уверенность, что подобный обмен способствует укреплению взаимоотношений между людьми и оказывает позитивное социально-экономическое влияние. По его словам, павлодарская сторона демонстрирует готовность к такому сотрудничеству, а новосибирские деятели культуры учли все пожелания принимающей стороны, чтобы максимально полно и интересно представить культурное богатство Новосибирской области.

Асаин Байханов отметил, что культурный обмен между соседними областями будет способствовать укреплению сотрудничества и в других областях. Он подчеркнул, что Павлодарская и Новосибирская области имеют общую историю, в которой культура играет важную роль. Он выразил надежду на укрепление двусторонних связей не только в сфере культуры, но и в образовании, в частности, на перенятие опыта новосибирских врачей, работающих в одном из сильнейших медицинских университетов страны.

Дни культуры Новосибирской области являются одним из ключевых мероприятий программы сотрудничества между двумя областями, подписанной в Уфе в октябре 2024 года. В рамках мероприятия представлены лучшие образцы профессионального национального, классического музыкального и театрального искусства, а также культурное наследие Новосибирской области.

В программу Дней культуры вошли выступления Русского академического оркестра Новосибирской филармонии и Сибирского государственного русского народного хора «Сибирь-Концерт» с совместным проектом «Хлеб всему голова», а также сольная программа Сибирского хора «Приношение подвигу». На сцене Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова коллективы и солисты Новосибирского областного колледжа культуры и искусств представили концертную программу «Под одним небом». Студенты Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова также продемонстрировали свои таланты. Театр «Старый дом» представил концертную программу «Код 23» на сцене Павлодарского областного драматического театра им. А.П. Чехова, где также был показан спектакль «Альпийская баллада» Новосибирского государственного академического молодёжного театра «Глобус».