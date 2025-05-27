«Мы вам поперёк горла встали?»: цыгане оккупировали частные дома в Новосибирске и кошмарят местных жителей

Цыганский табор захватил пустующие дома в Октябрьском районе Новосибирска и подключилась к городским коммуникациям, за использование которых теперь вынуждены платить местные жители.

По словам новосибирцев, одна из таборян недавно обнесла магазин, другие вместе с детьми торгуют наркотиками и воруют у соседей. Жители 1-го Кирпичного переулка жалуются, что многочисленные обращения в полицию не помогают, а между тем ситуация продолжает накаляться. Неоднократные конфликты между представителями цыганской общины и местными становятся громкими и опасными.

Жители сибирской столицы просят избавить их от жуткого соседства и выселить незаконных жильцов.

По факту обращения новосибирцев Следственный комитет России начал проверку (Организация незаконной миграции).

— Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву предоставить отчёт о ходе проверки и установить все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что представители цыганской диаспоры в Новосибирске не в первый раз становятся «героями» полицейских сводок. Их неоднократно ловили на кражах, распространении наркотиков и мошенничестве. Как правило, жертвами таборян становится социально не защищённое население.

Так, в декабре 2024 года в Новосибирске полицейские совместно с членами Русской Общины накрыли цыганскую ОПГ, которая изощрённо зарабатывала на доверчивых жителях города. Банда таборян промышляли тем, что обманным путём отправляла на СВО сибиряков, а сами пользовались их денежными довольствиями и льготами. Аферисты выискивали злоупотребляющих горячительными напитками людей, втирались к ним в доверие и действовали по продуманно схеме. Они убеждали новых знакомых заключать контракт с Минобороны РФ и заверяли, что бумажка эта якобы будет фиктивной и «ехать на СВО не придётся, а выплату можно будет поделить». В итоге попавшиеся на удочку мошенников мужчины подписывали настоящие документы, уезжали на СВО, а банковские карты оставались у предприимчивых таборян.

Ранее редакция сообщала о банде цыган, которая шантажировала новосибирских пенсионеров и вымогала у них деньги. Орудовали мошенники по отработанной схеме: подавали в местную газету объявление о том, что строительная бригада по доступным ценам выполнит ремонт кровли, фасада или забора. Откликнувшиеся на обещание «золотых гор» старики в итоге отдавали аферистам последние копейки и оставались у «разбитого корыта».