Новосибирские энергетики наращивают объемы сотрудничества с МСП

В День российского предпринимательства, отмечаемый ежегодно 26 мая, новосибирские энергетики представили результаты партнерства с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП). «Россети Новосибирск», ключевая сетевая организация региона, активно сотрудничает с бизнес-сообществом по различным направлениям.

Основное направление – закупочная деятельность. В 2024 году компания заключила около 2,2 тыс. контрактов с МСП на сумму свыше 4,95 млрд рублей, что составляет 77,7% от общего объема закупок. Эта доля демонстрирует ежегодный рост.

Большинство контрактов направлено на строительство и модернизацию электросетей в рамках инвестиционной программы и техприсоединения, а также на поставку материалов и оборудования для работы филиалов компании.

Помимо закупок, энергетики и предприниматели взаимодействуют по вопросам технологического присоединения к электросетям.

В 2024 году число онлайн-заявок от юридических лиц и ИП на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт увеличилось на 27% по сравнению с предыдущим периодом.

Сетевая организация также участвует в комиссии по взаимодействию с МСП города Новосибирска и регулярно участвует в круглых столах и совещаниях, где обсуждаются механизмы сотрудничества МСП с ресурсоснабжающими организациями.