Дни татарского кино — впервые в Новосибирске

Центр культуры и отдыха «Победа» приглашает познакомиться с творчеством современных татарстанских кинематографистов в рамках «Дней татарского кино», которые впервые пройдут в Новосибирске с 5 по 7 июня.

Программа организована Центром культуры и отдыха «Победа» совместно с «ТатарКино» (Республика Татарстан) при поддержке «Региональной татарской национально-культурной автономии Новосибирской области» и «Новосибирского областного татарского культурного центра». В афишу «Дней татарского кино» вошли четыре картины, выполненные в разных жанрах. Большинство фильмов демонстрируется на татарском языке с русскими субтитрами.

«Мы очень рады сотрудничеству с кинотеатром „Победа“, потому что для нас очень важно, чтобы как можно больше зрителей в разных регионах страны увидели татарстанские фильмы. В Новосибирске живут наши соотечественники, и для них, я думаю, фильмы из Татарстана — это возможность окунуться в атмосферу родного языка и культуры, для многих это ещё и связь с малой родиной», — отмечает директор «ТатарКино» Миляуша Айтуганова.

Программа стартует 5 июня в 15:00 детским приключенческим фильмом «Мишка», рассчитанным на семейную аудиторию и рассказывающим историю десятилетнего фантазёра Роберта. Этот показ пройдёт на русском языке и доступен по «Пушкинской карте».

Торжественное открытие «Дней татарского кино» состоится в тот же день, 5 июня, в 19:00. Фильмом открытия станет драма «Тарлан». Бескрайние реки и поля, жаркие схватки и семейные застолья, верная дружба и первая любовь — все это можно увидеть в вольной экранизации повести татарского прозаика Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». Авторы фильма размышляют о семейных ценностях и затрагивают вечные темы. После сеанса состоится онлайн-обсуждение с продюсером фильма, директором «ТатарКино» Миляушой Айтугановой.

Далее в программе комедия «Семейные хлопоты» режиссёра Алексея Барыкина, полная весёлых недоразумений, фильм будет показан 6 июня. Завершит «Дни татарского кино» 7 июня мелодрама о любви и расставании «Сумбуль» режиссёров Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева.

«Каждая культура, каждый язык — уникальное достояние человечества. Новосибирск, который часто называют географическим центром страны, — лучшее место для знакомства с ярким и разнообразным кинематографом разных регионов России. Наши зрители уже успели полюбить фильмы, снятые в Якутии и Кабардино-Балкарии, и программа татарстанского кино логично продолжает этот ряд», — комментирует программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

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