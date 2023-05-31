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Кешбэк по акции «Футбольный кешбэк» Банка Уралсиб составил 6%

  • 31/05/2023, 10:27
Банк Уралсиб запустил акцию «Футбольный кешбэк» в октябре прошлого года. Акция уникальна тем, что кешбэк по карте* зависит от результатов игры футбольной команды «Краснодар».

Банк УралсибКешбэк по кобрендинговым картам Уралсиба и футбольного клуба «Краснодар» за апрель составил максимальные 6%.

Банк Уралсиб запустил акцию «Футбольный кешбэк» в октябре прошлого года. Акция уникальна тем, что кешбэк по карте* зависит от результатов игры футбольной команды «Краснодар». Он рассчитывается каждый месяц, как разница между забитыми и пропущенными голами и максимально может достигать 6%. Если результат игр по итогам месяца невысок, то кешбэк начисляется по стандартной ставке – от 1% до 3% согласно условиям программы Уралсиб Бонус.

В апреле 2023 года любимая команда обеспечила держателям карт максимальную доходность, показав отличные результаты в апрельских играх в рамках чемпионата 2022/2023 гг. «МИР Российская премьер-лига».

Кобрендовая карта ФК «Краснодар», созданная на базе флагманской карты «Прибыль» Уралсиба, обладает уникальным набором преимуществ, включающем скидки и повышенный кешбэк при покупке по карте. Каждый владелец кобрендовой карты может участвовать в программах лояльности как банка, так и клуба.

Счастливую возможность стать обладателями карты ФК «Краснодар» имеют жители только Краснодарского края, которые могут заказать эту карту на сайте банка или любом отделении Уралсиба на территории региона. Ознакомиться с условиями участия в акции можно на сайте банка.

*Кешбэк начисляется в бонусных рублях

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Футбольный кешбэк кэшбэк Банк Уралсиб


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