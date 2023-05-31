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Япония отказала новосибирским ученым в поставке мощных ускорителей для СКИФа

  • 31/05/2023, 09:55
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В институте ядерной физики разработали мощный ускоритель для СКИФа
В Институте ядерной физики разработали замену. Ранее такими технологиями владели только три страны в мире.

Ученые Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) разработали клистрон — мощный высокочастотный усилитель, который необходим для работы линейных ускорителей электронов и позитронов (коллайдеров, синхротронов и других). Без него реализация проекта ЦПК «СКИФ» (Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов») была бы невозможна.

— Мы планировали купить эти мощные клистроны в Японии, которая является одной из немногих стран, где они производятся. Успели приобрести один, но год назад японцы в связи с санкциями нам отказали. Вариантов не было. Мы решили делать эти клистроны сами, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС замдиректора ИЯФ по науке, руководитель ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев.

До сих пор клистроны производили лишь три страны в мире — Япония, США и Франция.

Директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев подчеркнул, что теперь в России есть своя отечественная технология производства линейных ускорителей электронов и позитронов.

— Фактически это был последний недостающий элемент технологии, который обеспечил нам полную импортонезависимость, — отметил Логачев.

Он добавил, что на созданном клистроне достигнута проектная СВЧ мощность 50 МВт и параметры, которые нужны для «СКИФа». Ожидается, что производство клистронов по технологии ИЯФ будет значительно дешевле импортных.

— Мы будем очень конкурентоспособны с этими приборами на мировом рынке. К тому же мы делаем системы «под ключ»: не только клистрон, но и модулятор, систему управления, задающую СВЧ и т.д., — уточнил Павел Логачев.

По его словам, технология может быть востребована при создании проектируемых источников синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» в Курчатовском институте, Российском источнике фотонов (РИФ), который планируется расположить на мысе Ахлестышева, «СИЛА» в наукограде в Протвино, а также у иностранных потребителей, например, при создании источника синхотронного излучения в Африке.

Центр коллективного пользования «СКИФ» ― источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ, проект класса «мегасайенс». Установка сооружается в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты». Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. Информация взята с портала «Научная Россия». Всего в проект ЦКП «СКИФ» входит строительство 28 зданий и сооружений.

Ранее редакция рассказывала, что НГТУ НЭТИ будет готовить кадры для сибирского синхотрона СКИФ.

Фото с сайта Минобрнауки России, автор фото- пресс-служба ИЯФ СО РАН

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Рубрики : Технологии Наука

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : ЦПК СКИФ ИЯФ СО РАН высокочастотный усилитель


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