До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

С 1 января по 1 февраля 2022 г. банки направят соответствующую информацию в ИФНС в отношении каждого физического лица, который получал доход в виде процентов по вкладу. Отчетности также подлежит информация об остатках на счетах.

Однако нет обязанности направлять информацию о доходах по счетам, процентная ставка по которым не превышает 1% в течение всего года. Обязанность также исключена и в отношении счетов эскроу.

— Налогообложению подлежит не весь доход (полученные проценты), а только его часть, превышающая размер необлагаемого процентного дохода (в 2022 году составит 42500 рублей). Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января отчетного года (4,25 %), — уточнила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

Форма, форматы и порядок заполнения информации размещены на сайте ФНС России.

Налоговый орган впоследствии рассчитает НДФЛ на основе полученной информации и направит получателям дохода уведомление на уплату налога.

Уплатить налог с доходов по вкладам необходимо будет не позднее 1 декабря 2022 г. на основании налоговых уведомлений, которые налоговые органы сформируют и направят налогоплательщикам.

Отметим, что в 2022 году необлагаемый процентный доход составит 42500 рублей. Соответственно, доход, не превышающий указанную сумму, не подлежит налогообложению.