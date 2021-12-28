Развитие рынка полистирола в России

Под понятием полистирол подразумевают довольно большую группу полимеров стирола, а потому не удивительно, что его производство стало довольно распространенным явлением. Как показало исследование рынка данной экономической отрасли, динамика роста с каждым годом стремительно растет, и никаких перепадов в ближайшие несколько лет не предусматривается.

Проведенный компанией Alto Consulting Group анализ рынка полистирола в России по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/340-rynok-polistirola-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html показал, что на данный момент на территории страны активно работает более трехсот предприятий, которые занимаются производством данного материала различных разновидностей. Что примечательно, почти треть из них расположена в центральной части страны, преимущественно в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье. Остальные производственные мощи расположены в регионах, специализирующихся на химической промышленности, а именно Самарская область, Башкирия и Татарстан. За счет этого дефицита на рынке полистирола в России нет, и не предусматривается в ближайшие годы точно.

Анализ рынка говорит о том, что преимущественно полистирол используется в строительной отрасли, поскольку из него изготавливаются специальные теплоизоляционные листы, которыми утепляют фасад снаружи. Также распространено использование в области электроники, для изготовления различных деталей, как для бытовой, так и для автомобильной техники, в том числе корпусов. В отличие от других стран российский рынок полистирола практически не зависит от импортного сырья, а также является достаточно модернизированным и развитым.

Что касается удовлетворения внутренних потребностей отечественного потребителя, как показал анализ импорта и экспорта полистирола в России по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/1337-import-i-jeksport-polistirola-v-rossii-v-2019-g.html рынок справляется с данной задачей почти на 65%, и только 30% от общего потребления приходится на импортную продукцию. На сегодняшний день, после закрытия омского завода «Полистирол», который являлся одним из крупнейших производителей данного сырья, вторые по величине заводы-гиганты «Нижнекамскнефтехим» и «ПиДжиПроф» стали работал на полную мощность, а потому динамика роста по-прежнему остается положительной. В общей сложности они производят около 88% от общего объема сырья на рынке и являются основными импортерами полистирола за границу.

Источник: Alto Consulting Group — alto-group.ru