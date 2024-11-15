До 1,5 миллиона рублей выросли выплаты контрактникам в Новосибирской области

В Новосибирской области изменились условия для тех, кто хочет заключить контракт на военную службу с Министерством обороны.

Если контракт будет подписан в период с 15 ноября по 31 декабря 2024 года, то военнослужащий получит денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

— Единовременная выплата будет увеличена до 1,5 миллиона рублей, из которых 1 млн 100 тысяч составит региональная часть, 400 тысяч — федеральная, — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Решение о повышении единовременной выплаты было принято региональным правительством под руководством губернатора области.

— Правительство нашего региона всегда поддерживает своих военнослужащих и ищет возможность сделать условия для заключения контракта всё более привлекательными, — подчеркнул Алексей Кириллов, руководитель департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области.

Напомним, что в прошлом году семьи военных получили более 79 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создают карту с пунктами приёма гумпомощи для СВО.