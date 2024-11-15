После вмешательства прокуратуры производители молочки начали снижать цены

Некоторые производители молока начали снижать цены на свою продукцию. Причиной тому послужила проверка, организованная по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Она проходила с привлечением ФАС России, Минсельхоза России и Минпромторга России.

— До завершения проверки переработчики продукции АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк» и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня, — сообщили в ведомстве.

Проверка установила, что объективных экономических оснований для повышения цен на молоко не было. На это было указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации.

Напомним, редакция Infopro54 сообщала о том, что в магазинах Новосибирска наблюдалось сокращение ассортимента молочной продукции. При этом, продавцы торговых сетей не могли сказать, когда будут поставки. Участники молочного рынка не исключили, что это может быть связано с ростом стоимости закупочных цен на сырое молоко, а также повышением стоимости продукции у переработчиков. При этом собеседники редакции подчеркивали, что сети на сопоставимое повышение цены на полках не соглашаются. В Минпромторге информацию о сокращении ассортимента в магазинах региона опровергали.

По данным Минпромторга Новосибирской области, на 11 ноября цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности составляли 93,24 рубля за литр. Это на 18 копеек дороже, чем неделей ранее и на 2,28 рублей— по сравнению с 28 октября. С начала года цены на молоко в регионе выросли на 15,61 рублей (на 9 января стоимость литра молока составляла 77,63 рубля).

Согласно аналитической справке регионального Минсельхоза со 2 по 8 ноября 10 переработчиков Новосибирской области закупили 4 420,9 тонн молока. Средняя закупочная цена по молочным предприятиям области составила 40,02 рубля. Это на 0,09 рубля больше, чем на предыдущей неделе. Для сравнения, в ноябре 2023 года литр молока в это время стоил 32,01 руб.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский переработчик молока начнет поставки в Алжир. 30% продукции предприятия уже уходит на экспорт.