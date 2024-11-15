Новосибирцы сообщили о возобновлении работы YouTube

Видеохостинг YouTube возобновляет работу. Об этом Infopro54 сообщили читатели. По данным сервиса GlobalCheck, на 15 ноября у клиентов «Билайна», «Т2», «Мегафона», МТС и «Ростелекома» доступ к видеохостингу возобновлен на 100%.

Впрочем, не у всех новосибирцев заработал YouTube. По словам читателей, доступа к платформе по-прежнему нет у тех, кто пользуется Wi-Fi.

Стоит отметить, что 13 ноября во время встречи президента России Владимира Путина с генеральным директором киноконцерна «Мосфильм» режиссером Кареном Шахназаровым был поднят вопрос о доступе к YouTube. По словам Шахназарова замедление данной платформы в нынешних реалиях нецелесообразно. Путин, по заявлению Шахназарова, пообещал «разобраться» с ситуацией.

Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом. Видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах. В конце июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки может упасть на 70%.

Роскомнадзор объяснил блокировку YouTube «многочисленными нарушениями» со стороны платформы и ее антироссийской политикой. Ведомство указывало на контент, который нарушает российские законы и угрожает национальной безопасности страны.

В октябре 2024 года российский суд оштрафовал Google на символическую сумму в 2 ундециллиона рублей за ограничения доступа к российским государственным медиа на YouTube.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске женщина добилась от провайдера компенсации за медленную скорость видеохостинга YouTube.