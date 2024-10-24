В Новосибирске создают карту с пунктами приёма гумпомощи для СВО

В Новосибирске планируется разработать интерактивную карту с пунктами приёма посылок на СВО и открыть городской склад.
Как рассказал вице-мэр Максим Останин на радио «Городская волна», в ближайшие дни будет готова новая система гуманитарной поддержки.
— Потому что в ТОСе кто-то чем-то занимается или в общественной организации, а если бы могли под какую-то заявку вместе объединиться, от этой синергии было бы гораздо больше эффекта, — пояснил вице-мэр.
Планируется открыть городской склад, куда жители Новосибирска смогут приносить небольшие посылки.
Сейчас муниципалитет активно сотрудничает с предприятиями, которые оказывают поддержку своим сотрудникам, участвующим в специальной военной операции.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь для Курской области.
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