До -2 и снегопад: теплая погода в начале февраля ожидает жителей Новосибирска

Теплом в первые дни февраля побалует погода жителей Новосибирска.

В последний день января в регионе сохранится небольшой мороз — до -12 градусов днем и до -18 ночью. Сопровождать 31 января будет небольшой снег.

Уже 1 февраля столбик термометра повысится до -4 днем, ночью похолодает до -15 градусов. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Местами пройдет снег.

Днем 2 февраля ожидается до -2 градусов, ночью столбик термометра опустится -12. Ветер сменится на юго-западный, однако сохранит свою скорость. Теплую погоду будет сопровождать небольшой снегопад.

По народному календарю, 1 февраля — Макарьев день, или Макар-весноуказчик. Раньше считали, что погода на Макара определяет погоду февраля. Если этот день был солнечным, то весну можно было ожидать раннюю. Метель предвещала снегопад на всю Масленичную неделю. Много звезд ночью на Макара – примета долгой зимы.