Более 2,7 млн покупок совершили новосибирцы на социальных ярмарках

В 2023 году с участием администраций районов в Новосибирске было организовано 124 ярмарки. Об этом на заседании на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета рассказал первый зам мэра Новосибирска Геннадий Захаров.

— На двух городских социально-продовольственных ярмарках товарооборот за год превысил 934 млн рублей. Число покупок составило более 2,7 млн, — добавил Захаров.

Для сравнения, на городской ярмарке, расположенной на улице Большевистская за 2022 год было совершено 1,14 млн покупок. Товарооборот составил 337,7 млн рублей. На ярмарке, расположенной на ул. Петухова, — 1,92 млн покупок, товарооборот — 621,3 млн руб. Напомним, операторы ярмарок обязаны выставлять свои товары по цене не менее 20% ниже, чем по оценке Новосибирскстата. За счет этого в 2022 году жителям удалось сэкономить 239 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году на левом берегу Новосибирска планируют открыть постоянно действующую социальную ярмарку. Планируемый запуск ― февраль 2024 года. Разместить ее планировали в ГУМе.