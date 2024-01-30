Муниципальный наземный транспорт перевозит уже 52% пассажиров в Новосибирске

Об этом на заседании на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета рассказала и.о. руководителя транспортного департамента мэрии Новосибирска Олеся Богомазова.

Стоит также отметить, что в 2023 году Новосибирский метрополитен перевез 84,52 млн человек, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году.

Олеся Богомазова напомнила, что город приобрел в лизинг 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. 95 из них прибыли в Новосибирск. С 2017 года заключены контракты на поставку 52 единиц трамваев, сейчас поставлены 48. Кроме того, ведется работа по поставке 20 трамваев в новом корпусе. Мэрия также планирует продолжить расширение парка муниципального общественного транспорта.

Напомним, эксперты еще несколько лет назад прогнозировали, что с транспортного рынка Новосибирска будут постепенно уходить частные перевозчики. В том числе из-за появления системы муниципального контракта. Их постепенно вытесняют на невыгодные маршруты. Так, к примеру, произошло в 2023 году с маршрутом 29-го автобуса. В декабре 2023 года мэрия сообщила о планах отменить 57 маршрутов. После этого жители города начали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках — водители решили не работать до отмены маршрутов и начали уходить заранее.

В 2023 году цена на проезд в общественном транспорте в Новосибирске выросла сразу на 5 рублей — до 35 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что перевозчики жалуются на сбои навигационной системы в Новосибирской области.