До 2026 года модернизируют городскую канализацию

Ориентировочно в октябре профильные подразделения мэрии представят депутатам горсовета новую программу по развитию водоотведения на территории Новосибирска на 2022-2026 годы. Об этом сообщил профильный вице-мэр Олег Клемешов, выступая на заседании комиссии горсовета.

— Программа включает снижение объема с последующим прекращением сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в целях уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановке, — сообщает Олег Клемешов, — Также в нее входит строительство сетей для отведения поверхностных сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Новосибирска, обеспечения доступа к водоотведению новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории Новосибирска.

Ориентировочная стоимость программы — около 9 млрд рублей. Напомним, что в марте именно о такой сумме заявляли в МУП «Горводоканал», говоря о необходимости модернизации предприятия. Как сообщали специалисты предприятия, необходима реконструкция всех аэротенков с обустройством специальных зон удаления азота, фосфора и зон окисления органики и азота. В каждом аэротенке требуется установить свыше 800 аэраторов и не менее 16 мешалок, а также поставить насосы внутри концентрационных потоков между зонами. Не исключается и строительство дополнительных аэротенков, отстойников, фильтровальной станции, насосной станции подкачки. Кроме того, предполагается замена воздуходувного оборудования с полной автоматизацией управления. Параллельно предстоит решить и проблему утилизации осадка: заполненность специальных площадок позволяет их эксплуатировать только до 2024 года. Поводом для предполагаемой реконструкции стали замеры состава очищенной сточной воды: объем взвешенных веществ составил 15 мг/л, органических веществ — 12, азота аммонийного — 3,1. При этом, согласно ряду нормативно-правовых актов правительства РФ, в 2020 году были установлены новые показатели качества очищенной сточной воды, по которым предельная концентрация взвешенных веществ не должна превышать 10мг/л, органики — 8, азота — 1.

Одновременно в Новосибирске на базе муниципального предприятия «МетроМир» летом открылась специализированная лаборатория по контролю за качеством сточных вод, проводящая исследования по всем основным загрязняющим факторам: соли тяжелых металлов, наличие отравляющих металлов, органических соединений, разного уровня бактериологической опасности.