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Сироты Новосибирска получат более 200 квартир

  • 22/09/2021, 10:22
Автор:
Новости Новосибирска
К решению проблемы их жилищного обеспечения подключилось региональное правительство. Ранее данный вопрос неоднократно становился камнем преткновения между городом с областью.

В 2020 году, в том числе за счет дополнительного финансирования из средств регионального бюджета, мэрия областного центра сможет приобрести более 200 жилых помещений для детей-сирот.

Если в 2020 году на обеспечение жильем сирот были выделены 46,6 млн рублей (29 квартир), то в этом году 468,9 млн рублей (249 квартир), сообщает заместитель мэра Валерий Шварцкопп по итогам совещания на базе Министерства труда и социального развития с участием профильного вице-губернатора Сергея Нелюбова. Сегодня уже приобретены 40 квартир, 122 сертификата из 170 выданы на руки, 10 квартир — на оформлении в Росреестре, 50 квартир подобраны для детей-сирот. Работа в этом направлении, безусловно, будет продолжаться.

Напомним, по данным на март текущего года, региональным правительством на соответствующие цели были заложены только 78 млн рублей. В очереди на жилье в Новосибирске на тот период были зарегистрированы более 2,5 тысячи получателей этой категории. Для 1,8 тысячи из них очередь уже подошла, и они должны были быть обеспечены жильем. При этом в прошлом году город получил из областного бюджета на эти цели 46,6 млн рублей, на которые были приобретены 29 помещений.

Стоит напомнить, что «сиротское» жилье еще в прошлом году было одним из камней преткновения между областью и областным центром. На сессии горсовета Новосибирска, состоявшейся в конце 2020 года, было озвучено, что в ответ на обращение мэра Анатолия Локтя к губернатору Андрею Травникову по этому поводу, пришел совершенно формальный ответ за подписью главы регионального Минсоцразвития Ярослава Фролова, несмотря на то, что областное правительство ранее анонсировало ряд шагов навстречу муниципалитету в данном направлении. Кроме того, как в конце года заявил на пресс-конференции председатель Заксобрания области Андрей Шимкив, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, региональная власть не только не собирается дофинансировать, но и готова взять обратно ранее переданные Новосибирску полномочия в социальной политике. По мнению председателя областного Законодательного Собрания, со стороны депутатов горсовета Новосибирска идет некая политическая спекуляция.

Фото: pixabay.com автор: Schluesseldienst

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги :

социальная политика
жилье


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