До 25% продукции завода «Искра» покупают зарубежные компании

АО «Новосибирский механический завод «Искра» планирует в 2019 году увеличить объем производства продукции — средств инициирования — на 2 млн штук. Об этом исполнительный директор предприятия Сергей Кондратьев сообщил во время пресс-тура.

— Последние три года мы в среднем наращиваем производство на 1,5 млн штук, — говорит Кондратьев.

По итогам 2018 года предприятие получило выручку 4,7 млрд рублей (+2,8% к 2017 году). Суммарный объем выручки от экспортных продаж — 940,3 млн, то есть 20-25% от общего объема производства. Рост объема реализации в 2018 году произошел за счет увеличения поставок на внутренний рынок. Чистая прибыль предприятия по итогам прошлого года составила 446,1 млн рублей.

— Наши потребители — все горнодобывающие компании России. Из зарубежных стран самый крупный потребитель — Казахстан, скупающий до 8 миллионов изделий, потом идут Армения, Таджикистан, Финляндия, Швейцария, Монголия, Киргизия. Это основной круг потребителей, которым мы поставляем детонирующие системы, — говорит Кондратьев. — Горнодобывающие предприятия закупают наши системы, чтобы раздробить породы и достать руду из недр. Европейские страны используют ее при строительстве дорог, туннелей.

В настоящее время коллектив завода осваивает новые технологии, в частности электронную систему замедления взрыва. По словам, заместителя директора по производству Виктора Пенькова, это необходимо для обеспечения безопасности жителей населенных пунктов, расположенных вблизи скважин, на которых проводятся взрывные работы.

— Сейчас замедление составляет около 20-50 миллисекунд, электронная система позволяет нам сократить это время до 1 миллисекунды. Это очень важно для горняков. Горная промышленность подходит близко к населенным пунктам. А это сокращение позволяет увеличить точность во времени срабатывания и уменьшить очень важный показатель для разрезов, сейсмику в одной скважине, без перекрестных скважин, — говорит Пеньков.

Как пояснил Сергей Кондратьев, для реализации намеченных планов по увеличению темпов производства предприятие запланировало модернизацию. В 2019 году на заводе будет установлена новая ротационная линия сборки. Объем инвестиций в проект Кондратьев не озвучил, заявив, что это коммерческая информация.

По итогам года предприятие намерено получить выручку более 5 млрд рублей. В планах руководства — увеличение числа зарубежных партнеров. Сейчас идут переговоры с предприятиями Евросоюза.

В настоящее время предприятие реализует стратегию развития до 2025 года, основанную на формировании новой технологической базы и применении достижений науки. Научные разработки проводятся в рамках конструкторского бюро непосредственно на предприятии.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — крупнейшее в России предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Входит в состав Государственной корпорации «Ростех». Компания занимает около 75% российского рынка средств инициирования.

Фото: предоставлено пресс-службой предприятия