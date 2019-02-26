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Новосибирские хипстеры покупают кофейни

Эксперты Авито проанализировали рынок готового бизнеса для хипстеров в Новосибирске.
  • 26/02/2019, 15:42
Новосибирские хипстеры покупают кофейни

— В январе 2019 года 81% всего спроса на готовый бизнес для хипстеров в Новосибирске пришелся на кофейни (в том числе смузи-бары). На втором месте с большим отставанием оказались барбершопы – 10%. Тату-салоны собрали 6%, а вейп-шопами интересовались только 3% возможных бизнесменов, — отмечают эксперты Авито.

По данным аналитиков, в целом по стране самым популярным готовым бизнесом для хипстеров также стали кофейни с долей 81%.

Отмечается, что за год в Новосибирске спрос снизился только на тату-салоны (-14%), а вырос он существеннее всего на барбершопы (+600%). Самым дорогим видом готового бизнеса оказалась кофейня: в среднем 1 180 496 рублей. При этом, по стране кофейня в среднем стоит 817 751 рубль, что на 15% дороже, чем год назад.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

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