 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Жаркая Паназия. Теплые цены

Эту весну в Leto-café встречают по-настоящему жаркими новинками – блюдами нового меню «Жаркая Паназия».
  • 26/02/2019, 15:49
Жаркая Паназия

В меню представлены блюда полюбившегося сибирякам направления – паназиатской кухни – по самым теплым и привлекательным ценам!

Например, популярные вьетнамские спринг-роллы с различными начинками можно заказать от 340 рублей, а азиатский салат с уткой по-пекински – 350 рублей.

Любителям горячих и пряных азиатских супов стоит попробовать тайские Том Ям и Том Кха с морепродуктами или цыпленком или же вьетнамский Фо Бо с говядиной.

Среди горячих блюд в новом меню гостей ждут пад тай (от 360 рублей), удон (от 280 рублей), жареный рис по-малазийски для любителей поострее (от 295 рублей), а также WOK, карри и гречневая лапша соба. Все эти блюда подаются с главным ингредиентом на выбор – курицей, говядиной, креветками, свининой или овощами.

Предпочитающим более традиционные сочетания стоит обратить внимание на филе лосося, запеченное в мисо-соусе и на говядину в перечном соусе с грушей.

Все блюда доступны к заказу на дом или в офис в приложении «Яндекс.Еда».

Ул. Ядринцевская, 21, 3 этаж

Подробности и резерв столов 209-11-03

http://letocafensk.ru

Фото: предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Завод «Искра» поставляет детонирующие системы на экспорт

До 25% продукции завода «Искра» покупают зарубежные компании

26/02/2019, 15:45
В 2019 году предприятие увеличивает темпы производства, чтобы удовлетворить запросы партнеров.
Новосибирские хипстеры покупают кофейни

Новосибирские хипстеры покупают кофейни

26/02/2019, 15:42
Эксперты Авито проанализировали рынок готового бизнеса для хипстеров в Новосибирске.
собственники избавляются от домов и коттеджей

В Новосибирской области собственники избавляются от домов и коттеджей

26/02/2019, 13:56
Более чем на треть выросло количество объявлений о продаже загородных домов.

Актуальный разговор

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

Все материалы
Новости

АИР привлек в регион более 4,8 млрд рублей инвестиций

26/02/2019, 21:01

В Мошково создают промышленно-логистический парк

26/02/2019, 20:54

Еще один проект «СКТБ Катализатор» одобрен на инвестсовете

26/02/2019, 19:27

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Батуми

26/02/2019, 17:52

Список требований к будущему мэру Новосибирска пополняется

26/02/2019, 17:28

До 25% продукции завода «Искра» покупают зарубежные компании

26/02/2019, 15:45

Новосибирские хипстеры покупают кофейни

26/02/2019, 15:42

В Новосибирской области собственники избавляются от домов и коттеджей

26/02/2019, 13:56

Объявлены новые торги на проведение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

26/02/2019, 12:56

Сибирский офис «ИНТАЛЕВ» и Клуб Директоров представляют платформу «ПРО финансы»

26/02/2019, 12:52

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска