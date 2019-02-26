Жаркая Паназия. Теплые цены

В меню представлены блюда полюбившегося сибирякам направления – паназиатской кухни – по самым теплым и привлекательным ценам!

Например, популярные вьетнамские спринг-роллы с различными начинками можно заказать от 340 рублей, а азиатский салат с уткой по-пекински – 350 рублей.

Любителям горячих и пряных азиатских супов стоит попробовать тайские Том Ям и Том Кха с морепродуктами или цыпленком или же вьетнамский Фо Бо с говядиной.

Среди горячих блюд в новом меню гостей ждут пад тай (от 360 рублей), удон (от 280 рублей), жареный рис по-малазийски для любителей поострее (от 295 рублей), а также WOK, карри и гречневая лапша соба. Все эти блюда подаются с главным ингредиентом на выбор – курицей, говядиной, креветками, свининой или овощами.

Предпочитающим более традиционные сочетания стоит обратить внимание на филе лосося, запеченное в мисо-соусе и на говядину в перечном соусе с грушей.

Все блюда доступны к заказу на дом или в офис в приложении «Яндекс.Еда».

Ул. Ядринцевская, 21, 3 этаж

Подробности и резерв столов 209-11-03

http://letocafensk.ru

Фото: предоставлено пресс-службой компании