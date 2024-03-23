Установлены личности предполагаемых террористов, устроивших расстрел в «Крокус Сити Холле»

Силовики установили личности 4-х из 6-и предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле».

— 37-летни Махмадрасул Насридинов, 51-летний Ривожидин Исмонов, 21-летний Шохинджонн Сафолзода и 29-летний Рустам Назаров, — сообщает Baza.

Ориентировки разослали во все отделы полиции в ЦФО. Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав. Все они граждане Таджикистана и были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

По информации издания, двое из подозреваемых задержаны в Брянской области. Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной.

В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать. Кого именно задержали — пока неизвестно.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта около 20:00 перед выступлением группы «Пикник». В концертный зал ворвались вооруженные до зубов боевики и открыли огонь по людям. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар. На данный момент известно о 83 погибших, трое из которых дети.