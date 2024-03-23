В ориентировку на террористов из «Крокус Сити Холл» случайно попал экс-владелец «Рено»

В ориентировку по розыску террористов, которую разослали по отделам МВД в ЦФО, случайно попал житель Самары Рустам Назаров.

В тот вечер, когда произошел теракт, мужчина был дома со своими родными. Увидев свое фото по телевизору, он тут же отправился в местный райотдел. Сейчас он дает показания.

В число подозреваемых рустам попал из-за «Рено», владельцем которого являлся ранее. Как сообщает Телеграм-канал Baza, два года назад он продал автомобиль.

Именно на этой машине передвигались подозреваемые, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл».

Напомним, спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» — с ними проводятся следственные действия. Число погибших увеличилось до 93 человек.