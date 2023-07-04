До 4 лет колонии грозит осужденному за побег из колонии

Заместитель прокурора Ленинского района г. Новосибирска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который обвиняется за побег из мест лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным ведомства, осужденный прибыл в колонию-поселение, расположенную на территории Ленинского района города Новосибирска 18 апреля 2023 года. Ему было назначено судом наказание в виде лишения свободы сроком на 3 месяца 27 дней.

— На третий день пребывания в колонии-поселении у осужденного возник умысел на побег. С этой целью 21.04.2023 утром последний, повредив ограждение, покинул место лишения свободы, тем самым совершив побег, — уточнили в прокуратуре.

В этот же день вечером он был задержан сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Новосибирской области на территории Октябрьского района г. Новосибирска.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. 18 апреля 2023 года.

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