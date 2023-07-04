«Лицей информационнАх технологий»: аттестаты выпускникам заменили на новые

Вчера, 3 июля, девятиклассникам, которым выдали аттестаты с ошибкой, вручили новые. Об этом Infopro54 сообщила Юлия Назаренко, мама одного из выпускников.

— В четверг сдали документы, по регламенту — три рабочих дня. Так что даже быстрее получили, чем могло быть, — отметила Назаренко.

По ее словам, заменяли только тем, кто обратился с этим вопросом.

Напомним, в Новосибирске в «Лицее Информационных Технологий» девятиклассникам выдали аттестаты об общем образовании с ошибкой в названии образовательного учреждения. Один из учеников отправился подавать документы в колледж, но вернулся ни с чем. Его развернули обратно так как фактически это недействительный аттестат, так как МБОУ «Лицей ИнформационнАх Технологий» не существует.

Ранее сообщалась, что аттестаты с ошибкой в названии лицея получили около 100 девятиклассников и одиннадцатиклассников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на улице Большой построят школу по концессии за 1,8 млрд рублей.