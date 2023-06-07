В Новосибирске директор завода может отправиться в колонию-поселение за сокрытие средств от налоговой

В Новосибирске состоялись прения сторон по уголовному делу генерального директора ООО ««Завод Сибирского Технологического Машиностроения «ЭМУР» Сергея Шаплова, обвиняемого в невыплате зарплаты сотрудникам и сокрытии денег от налоговой, говорится на сайте Заельцовского районного суда.

Согласно материалам дела, в период времени с января 2018 по февраль 2019 года, руководитель предприятия, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере 19,5 млн рублей и выставленных инкассовых поручениях по расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а также о приостановке налоговым органом операций по счетам, имея при этом реальную возможность полностью погасить вышеуказанную недоимку, совершил сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на общую сумму 60 млн рублей (то есть, в особо крупном размере), за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам

Кроме того, в период с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года директор завода, имея финансовую возможность, не выплачивал заработную плату, пособия и иные, установленные законом выплаты, 93 работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», допустив формирование задолженности на общую сумму около 34 млн рублей.

— При этом в указанный период времени на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поступили денежные средства в сумме 106,5 млн рублей, которые являлись достаточными для полной и своевременной выплаты всем работникам сумм денежных средств причитающейся им заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, однако на указанные цели Шаплов С.И. израсходовал в указанный период времени лишь 15,3 млн рублей, частично погасив указанную задолженность.

— Государственный обвинитель в прениях просил признать Шаплова С.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации в особо крупных размерах — Ред.) и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы — Ред.) государственный обвинитель просил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, — говорится в материалах суда.

Сегодня, 7 июня, в судебном заседании по уголовному делу, по ходатайству государственного обвинителя, состоялись прения сторон.

Защитник в судебных прениях также просил переквалифицировать действия Сергея Шаплова с ч.2 ст. 199.2 УК РФ на ч.1 ст. 199.2 УК РФ с учетом заключения судебной экспертизы. По ч.2 ст. 145.1 УК РФ защитник просил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения Шаплова С.И. к уголовной ответственности.

Подсудимый отказался от участия в судебных прениях. Судебное заседание отложено на 16 июня для подготовки подсудимого к последнему слову.