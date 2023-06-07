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В Новосибирске директор завода может отправиться в колонию-поселение за сокрытие средств от налоговой

  • 07/06/2023, 18:31
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В Новосибирске директор завода может отправиться в колонию-поселение за сокрытие средств
Гособвинитель и защитник попросили прекратить, в связи с истечением срока давности.

В Новосибирске состоялись прения сторон по уголовному делу генерального директора ООО ««Завод Сибирского Технологического Машиностроения «ЭМУР» Сергея Шаплова, обвиняемого в невыплате зарплаты сотрудникам и сокрытии денег от налоговой, говорится на сайте Заельцовского районного суда.

Руководство новосибирского завода задолжало сотрудникам по зарплате 34 млн рублей

Руководство новосибирского завода задолжало сотрудникам по зарплате 34 млн рублей

Согласно материалам дела, в период времени с января 2018 по февраль 2019 года, руководитель предприятия, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере 19,5 млн рублей и выставленных инкассовых поручениях по расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а также о приостановке налоговым органом операций по счетам, имея при этом реальную возможность полностью погасить вышеуказанную недоимку, совершил сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на общую сумму 60 млн рублей (то есть, в особо крупном размере), за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам

Кроме того, в период с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года директор завода, имея финансовую возможность, не выплачивал заработную плату, пособия и иные, установленные законом выплаты, 93 работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», допустив формирование задолженности на общую сумму около 34 млн рублей.

— При этом в указанный период времени на счета ООО «ЗСТМ «ЭМУР», от производственной деятельности ООО «ЗСТМ «ЭМУР» поступили денежные средства в сумме 106,5 млн рублей, которые являлись достаточными для полной и своевременной выплаты всем работникам сумм денежных средств причитающейся им заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, однако на указанные цели Шаплов С.И. израсходовал в указанный период времени лишь 15,3 млн рублей, частично погасив указанную задолженность.

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Сегодня, 7 июня, в судебном заседании по уголовному делу, по ходатайству государственного обвинителя, состоялись прения сторон.

— Государственный обвинитель в прениях просил признать Шаплова С.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации в особо крупных размерах — Ред.)  и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы — Ред.) государственный обвинитель просил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, — говорится в материалах суда.

Защитник в судебных прениях также просил переквалифицировать действия Сергея Шаплова с ч.2 ст. 199.2 УК РФ на ч.1 ст. 199.2 УК РФ с учетом заключения судебной экспертизы. По ч.2 ст. 145.1 УК РФ защитник просил прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения Шаплова С.И. к уголовной ответственности.

Подсудимый отказался от участия в судебных прениях. Судебное заседание отложено на 16 июня для подготовки подсудимого к последнему слову.

Фото: pixabay.com, succo

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : сокрытие средств Сергей Шаплов невыплата зарплаты ЗСТМ «ЭМУР»


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