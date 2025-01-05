До 6,5 млн рублей выросла цена частного дома в Новосибирской области

С октября по декабрь 2024 года частные дома подорожали в 76 регионах из 85 исследованных. В Новосибирской области стоимость дома выросла на 6,3% и составила более 6,5 млн рублей, сообщили в федеральном портале «Мир квартир». В среднем по России домовладения за последние три месяца года подорожали на 3,8%.

Стоит отметить, что за год цена дома в регионе практически не изменилась (+0,2% по сравнению с 2023 годом). По России этот показатель несколько больше — 6,7%.

Лидерами роста стали Республика Алтай (+35,6%) и Кемеровская область (+29,3%) и Московская область (+28,9%). Уменьшилась она больше всего в Мурманской (–11,2%), Нижегородской (–9,5%) областях, Калмыкии (–9%), Смоленской области (–6,5%) и Мордовии (–5,8%).

Эксперты отмечают рост предложения на рынке индивидуального жилья. В 2024 году он вырос на 24%. При этом, размер частных домов уменьшается. Так, за 2024 год средняя площадь «съежилась» на 4 кв. м – со 118 до 114 кв. м.

— Со времен пандемии спрос на загородные дома остается стабильным, хотя и не таким высоким, как в 2020-2021 годах. Главным драйвером повышения цен выступает не он, а инфляция и рост цен на строительные материалы и работы, дефицит трудовых ресурсов, — констатирует генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По его прогнозам, в 2025 году рост цен будет незначительным.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году самой дорогой сделкой купли-продажи недвижимости в Новосибирске стал жилой дом, расположенный в Заельцовском районе. Он был продан за 160 млн рублей.