Александр Ельцов назначен гендиректором скандального «СпецТрансСтроя»

Генеральным директором ООО «Специальное и транспортное строительство» (ООО «СпецТрансСтрой») назначен Александр Ельцов. Согласно выписке из ЕГРН, он сменил на этом посту приступил к своим обязанностям 27 декабря 2024 года.

С 2003 года Александр Ельцов являлся директором производственной фирмы «Союз». В 2012 году компанию ликвидировали.

Напомним, бывший директор организации Сергей Арапов, руководивший ею с августа 2021 года, в начале декабря стал фигурантом уголовного дела. По версии прокуратуры, злоупотребление Араповым полномочиями при реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор» привело к хищению 43 млн бюджетных средств. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по двум статьям: злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и мошенничество.

Кроме того, Арапов и его заместитель подозреваются в мошенничестве по факту хищения 87 млн рублей бюджетных средств при строительстве водопровода в рамках нацпроекта «Чистая вода» в Татарске путем завышения цен на оборудование. Центральным районным судом Новосибирска ему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, до 2 февраля 2025 года.

До этого в июне дорожники в одностороннем порядке разорвали контракт с компанией по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» — Черепанове — Маслянино» в Черепановском районе. Цена контракта составляла 341 млн рублей. В августе «СпецТрансСтрой» лишился двух крупных контрактов: на строительство метро «Спортивная», а также контракта на ремонт Октябрьского моста.

По данным Seldon Basis, ООО «СпецТрансСтрой» зарегистрировано в Новосибирске в октябре 2009 года. Уставной капитал — 30 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями компании являются Сергей Дмуха (76% долей) и ООО «СпецТрансСтрой» (24% долей). Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 1,5 млрд рублей (в 2022 году — 2,2 млрд рублей), чистый убыток — 412,4 млн рублей (в 2022 году чистая прибыль была на уровне 13,5 млн рублей). В активе компании 30 госконтрактов на общую сумму 11,853 млрд рублей. 28 июня 2024 года организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков. На текущий момент зарегистрировано 168 арбитражных дел с участием ООО «СпецТрансСтрой» в роли ответчика на общую сумму требований 2,6 млрд рублей и 117 дел с участием компании в роли истца на общую сумму требований 2,1 млрд рублей. По данным на 25 декабря 2024 года у организации имеется задолженность по налогам и сборам в размере 147,71 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в мэрии Новосибирска продлили разрешение на строительство станции Спортивная.