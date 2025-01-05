Детское питание выдают по QR-коду на молочных кухнях Новосибирска

Молочные кухни Новосибирской области перешли на электронные рецепты со специальным QR-кодом. Региональные Минцифра и Минздрав доработали сервис «Молочная кухня», который внедрен в Карте жителя региона.

— Услуга работает по аналогии получения товаров на маркетплейсах. Родители приходят в пункт выдачи молочной кухни, показывают на экране смартфона QR-код. Сотрудник считывает рецепт, видит данные по нему в своей системе и выдает по нему питание, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Он добавил, что внедрение электронного рецепта сокращает количество посещений поликлиники для получения рецептов на питание для детей второго и третьего года жизни. Врач-педиатр после осмотра ребенка выдаст рецепты на три месяца вперед в электронном виде. Как только участковый педиатр выпишет рецепт, он автоматически появится в личном кабинете.

При этом состав рецепта, график получения продукции, наименование пунктов отпуска и историю получения можно отслеживать в личном кабинете «Карты жителя».

В министерстве отметили, что желающие могут по-прежнему использовать бумажные рецепты.

Госучреждение «Молочная кухня» обеспечивает детей в возрасте до трех лет, относящихся к льготным категориям, сухими молочными смесями, кашами и натуральной кисломолочной продукцией. В 2023 году в регионе услугой воспользовались более 12 тысяч жителей. В настоящий момент в Новосибирской области есть две производственные площадки «Молочной кухни» и 15 пунктов выдачи.

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