До конца года новая школа будет построена в селе Марусино Новосибирской области

В селе Марусино Новосибирской области строят школу по нацпроекту «Образование», которую смогут посещать 550 учеников. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

— Мы планируем, что до конца года новая школа, оборудованная по самым современным стандартам, будет введена в эксплуатацию. Старое здание будет перепрофилировано», — отметил Алексей Колмаков, министр строительства региона.

Сейчас строители занимаются обустройством стен и перегородок с 1 по 3 этажи, устанавливает окна на первом этаже, в ближайшее время планируется запустить уже построенную блочно-модульную котельную.

Площадь новой школы более 13 тысяч квадратных метров. В здании будут обустроены два спортивных зала с тренерскими, раздевалками и снарядными, тренажерный зал, актовый зал на 330 мест. А для развития творческих талантов в школе запроектированы фото- и телестудии.

На данный момент по строительной программе всего в работе в разных стадиях – проектирование и строительство – сегодня находится 22 объектов образования, из них 6 объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в следующем году свои двери распахнут две новых школы в Новосибирске.