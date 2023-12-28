В следующем году свои двери распахнут две новых школы в Новосибирске

В 2024 году два образовательных учреждения распахнут свои двери для учеников в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба мэра Новосибирска.

— Здание лицея № 185 в Октябрьском районе было аварийным, его снесли, — говорится в сообщении.

На месте возвели новое заведение вместимостью – 975 учащихся в одну смену. Лицей разделен на три блока: административный, для начальных классов, средних и старших классов с бассейном в 25 метров.

— В Ленинском откроется школа № 221. Она рассчитана на 825 мест, — отметили в пресс-службе.

Школа оборудована классом робототехники, студией звукозаписи, кабинетами слесарного дела и домоводства, а также актовым и два спортивными залами. А на территории школы расположились площадки для игры в футбол и баскетбол.

Подчеркивается, что обе школы получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую школу обязали выделить по 2,5 метра на каждого ученика.