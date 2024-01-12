Сроки весенних каникул для школьников назвали в мэрии Новосибирска

В департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили сроки весенних каникул для школьников в 2024 году.
Согласно информации Atas.info от городской мэрии, следующие каникулы для учащихся образовательных учреждений запланированы с 25 по 31 марта. По приказу министерства просвещения РФ, длительность каникул должна составлять не менее недели.
Узнать точные даты начала и продолжительности каникул можно будет узнать на официальных сайтах каждого образовательного учреждения.
Ранее редакция сообщала о работе школ и детских садов в Кировском и Ленинском районах Новосибирска после коммунальной аварии на ТЭЦ.
Фото: freepik.com-master1305
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