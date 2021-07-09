Рекламодателям

До конца года «Ростелеком» подключит к интернету более тысячи социальных объектов Сибири

  • 09/07/2021, 10:45
«Ростелеком» к концу 2021 года подготовит инфраструктуру для подключения к интернету 1 070 социально значимых объектов (СЗО) в четырех сибирских регионах.

Новости компанийДля этого компания проложит 1 745 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечит надежной связью школы, фельдшерские пункты, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, подразделения МЧС и Росгвардии. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Цифровая экономика», благодаря которой современные телекоммуникационные сервисы становятся доступнее даже в отдаленных населенных пунктах.

Больше всего объектов будет подключено в Бурятии — там в проект этого года вошло 446 учреждений. В Томской области интернет получат 280 социальных объектов, в Хакасии и в Республике Алтай — по 232 и 112 СЗО соответственно. За первые шесть месяцев этого года специалисты «Ростелекома» проложили уже более половины от запланированного количества ВОЛС, что позволит увеличить число подключений в благоприятный для строительства летний период.

«Программа “Цифровая экономика“ вступила в завершающую стадию, на которой предстоит выполнить значительный объем работ. Если в предыдущие два года мы обеспечили необходимой инфраструктурой 1 424 соцобъекта, то за последний год планируется подключить к интернету сразу более тысячи учреждений. Два первых этапа нам удалось завершить с опережением графика — и я уверен, что в этом году мы выполним государственные контракты в установленные сроки», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером проекта, одна из задач которого — повышение качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Срок выполнения заключенных государственных контрактов — декабрь 2021 года. В результате интернет получат 2 447 соцобъектов в Сибири. В Республике Бурятия цифровые услуги станут доступны на 1 066 СЗО, в Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии — 444, в Томской области — 668 учреждений.

Фото предоставлено пресс-службой компании

645

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : цифровизация телеком связь Ростелеком Росгвардия Николай Зенин МЧС


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Алтайский край лидирует по числу онкобольных детей среди регионов Сибири

08/07/2021, 13:25

В Алтайском крае вводят новые ограничения из-за COVID-19

06/07/2021, 10:26

В Кемерово будут судить директора санатория – профилактория за получение взяток

02/07/2021, 15:42

Актуальный разговор

Актуальный разговор

В Новосибирске мы тестируем «пилот» оптового продовольственного маркетплейса

Все материалы
Лента новостей

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

09/07/2021, 16:00

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

09/07/2021, 14:53

Сибиряки будут в два раза чаще оформлять семейную ипотеку

09/07/2021, 14:46

Новосибирские власти хотят включить проект модернизации дороги к аэропорту в нацпроект

09/07/2021, 14:37
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Марина Гусева (Гуляева): Как не разочароваться в своем бизнесе
1/07/21, 9:00

Новости компаний

ВТБ планирует запустить пилот по выдаче карт в картоматах осенью

09/07/2021, 13:15

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

09/07/2021, 11:44

О врачебном долге и достижениях современной медицины поговорим в номинации «Здоровье» главного окружного медиапроекта «Сибирь.ПРО»

09/07/2021, 11:40

ВТБ первым запускает онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала

08/07/2021, 17:16

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Малый бизнес «разводят» за счет сильных брендов

Николай Мочалин: Мебель и инвентарь в больницы покупают выжившие больные

Новосибирская область получит больше федеральных денег на школы

Региональные рестораторы не получат льготу по НДС, потому что маленькие

Работников госучреждений плавно подводят к вакцинации

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Новосибирские МФО выдали займы почти 26 млрд рублей

ВТБ расширил программу лояльности для предпринимателей

Налоговая создает в Новосибирске долговой центр

Политика

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть: Требования импичмента — это вопрос политической культуры

К «мусорному» полигону подтянули федеральную политику

«Партия Роста» выбрала, кого будет двигать в Госдуму

Депутатов регионального парламента попросили «не зарываться в финансовые вопросы»

Александру Морозову нашли замену

Недвижимость

Новости компаний

Сибиряки будут в два раза чаще оформлять семейную ипотеку

Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

«ВИРА-Строй» построит жилье вдоль Винаповского моста

Участки под жилищное строительство в Новосибирске оказались не востребованы

«Ситуация с участками, переданными в муниципальную собственность, вызывает недоумение»

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

МТС, МФТИ и СКОЛКОВО приглашают в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» бакалавров из Новосибирска

«Умный офис» от «Ростелекома»: управляй на расстоянии

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Агропром

Новости Новосибирской области

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Транспорт

Новости Новосибирска

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

Из-за проектировщиков сдвигаются сроки работ на дорогах области

В Новосибирске резко выросли продажи подержанных автомобилей

Медицина

Новости Новосибирской области

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

covid-19

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

В Новосибирске к зиме создадут отделение фристайла

Общество

Новости Новосибирска

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Новосибирские власти хотят включить проект модернизации дороги к аэропорту в нацпроект

В муниципальной аптечной сети запас лекарств для лечения ковида сформирован на 3,5-4 месяца

Анатолий Локоть: Требования импичмента — это вопрос политической культуры

К «мусорному» полигону подтянули федеральную политику

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска