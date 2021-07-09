О врачебном долге и достижениях современной медицины поговорим в номинации «Здоровье» главного окружного медиапроекта «Сибирь.ПРО»

«Каждый участок, каждое направление работы по охране здоровья наших граждан предельно важны и требуют нашего максимального внимания и концентрации ресурсов», – убежден Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Вопросам предоставления качественной медицинской помощи в конкурсе «Сибирь.ПРО» посвящена номинация «Здоровье». Победа присуждается за материал или серию материалов о реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», оказании экстренной и высокотехнологической медпомощи, популяризации здорового образа жизни. К рассмотрению принимаются работы о комплексном развитии медицинского образования, переподготовке и повышении квалификации медперсонала, а также публикации о применении телемедицины, внедрении отечественных IT-решений для эффективного взаимодействия в условиях социального дистанцирования – развитие систем диагностики, мониторинга состояния здоровья и др.

Также номинацию представят журналистские материалы, рассказывающие о самоотверженном труде тех, кто посвятил свою жизнь одному из самых благородных, сложных и ответственных дел – медицине. Медицинские работники всех уровней: фельдшеры, врачи, медсёстры, ученые-медики ежедневно принимают важные решения, проводят сложнейшие операции, научные исследования, разрабатывают современные лекарственные препараты и вакцины. Часто рискуя собственным здоровьем, проявляя высочайший профессионализм, они спасают человеческие жизни, возвращают людям самое дорогое – здоровье.

В шестнадцатом конкурсе «Сибирь.ПРО» премию поддерживает генеральный партнер проекта – ЗАО «Эвалар». На протяжении многих лет компания видит свое предназначение в том, чтобы давать людям возможность сохранить и укрепить свое здоровье, повысить качество жизни.

Генеральный директор Холдинговой компании «Эвалар» Лариса Прокопьева подчеркнула:

«Ситуация во всем мире такова, что тема здоровья за последние полтора года стала, пожалуй, центральной в глобальной информационной повестке. Компания «Эвалар», деятельность которой вот почти 30 лет связана с сохранением и укреплением здоровья людей, не могла не поддержать творческий конкурс среди журналистов, пишущих о здоровье. Для нас это особая ответственность – ведь сегодня как никогда важны материалы, объективно и профессионально освещающие темы сдерживания распространения коронавирусной инфекции, вакцинации, самоотверженной работы врачей и младшего медицинского персонала. Проверенная и достоверная информация в таких жизненно значимых вопросах – это не только вклад в сохранение здоровья людей, но также стабильности и доверия в обществе».

Посещение одного из крупнейших фармацевтических предприятий страны, лидера по изготовлению биологически активных добавок – ЗАО «Эвалар» – стало важным событием «Сибирской медиа-недели» прошлого года. Лучшим журналистам Сибири представилась уникальная возможность ознакомиться с работой завода компании, расположенного в городе Бийске Алтайского края, и узнать о передовых технологиях, применяемых на каждом этапе производственного цикла. Лекарственный портфель компании сегодня включает ассортимент свыше 350 наименований, из которых лекарственные средства 27 торговых наименований.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.