К «мусорному» полигону подтянули федеральную политику

Вчера в селе Плотниково Новосибирского сельского района местные жители встретились с лидером справедливороссов Сергеем Мироновым. На встрече, которая длилась 2 часа, обсуждалась одна из острых проблем, волнующих местное население, — строительство мусорного полигона недалеко от села. Как сообщил в своем Facebook общественник Владимир Кириллов, 9 июля Сергей Миронов передаст губернатору Новосибирской области Андрею Травникову коллективное «Нет мусорному полигону под Плотниково», подготовленное представителями общественности.

Визит политика в Новосибирск, а следом и в другие регионы России, связан с предстоящими выборами в Госдуму седьмого созыва, которые пройдут в сентябре.

Миронов занимает первую строчку федерального списка партии. Четвертую позицию в областном списке занял депутат Заксобрания Новосибирской области, заместитель директора по развитию ООО СК «ВИРА-строй» Александр Аксененко. Он идет по 137 округу.

7 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о переводе земельного участка в Новосибирском районе из состава земель сельхозназначения в категорию земель промышленности. Как уточняется в документе, на участке площадью 2713104 кв. м планируется разместить мусорный полигон. Участок снова расположен в Раздольненском сельсовете (жители которого ранее активно бойкотировали полигон), но в другой его части — далее по Гусинобродскому шоссе. Судя по кадастровой карте, ближайшие населенные пункты — Плотниково, Боровушка и Эмон. 9 апреля жители села вышли на одиночный пикет возле здания облправительства. Участок под строительство мусорного полигона занимает 200 га. Объект, состоящий из завода и полигона, планируют построить в соответствии с современными требованиями. Они подразумевают наличие геомембраны, которая предупреждает проникновение в почву грунтовых вод токсичного фильтрата, а также комплекса по сортировке ТКО, который позволит отбирать полезные фракции отходов для дальнейшей переработки и предотвращать попадание на полигон запрещенных к захоронению опасных отходов. Концессионером при строительстве полигона выступает ООО Производственная фирма «ВИС». О готовности выйти на первую площадку представители ГК «ВИС» заявляли в ноябре прошлого года.

В конце июня правительство Новосибирской области приняло решение начать геологические изыскания и другие экспертизы на земельном участке в Новосибирском районе для определения возможности расположения на нем полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом в рамках реализации концессионного соглашения. Решение об этом было принято в ходе выездного совещания на земельный участок, где предполагается построить полигон с мусоросортировочным комплексом в рамках концессии на территории Раздольненского сельского совета Новосибирского района. При этом региональные власти заявили, что готовы рассмотреть альтернативные участки, если такие предложения поступят в ближайшее время.

Напомним, в рамках государственно-частного партнерства предусмотрено строительство и запуск двух новых полигонов и мусорообрабатывающих комплексов на территории Новосибирского района. Министерство ЖКХ и энергетики региона в 2016 году заключило концессионное соглашение для создания и эксплуатации новых полигонов с ООО «Экология-Новосибирск». В связи с несоответствием предварительно выбранного земельного участка под строительство правобережного концессионного объекта и ряда юридических и экономических обстоятельств концессионное соглашение было приостановлено. Всего на территории сибирских регионов за последние 2 года введены в эксплуатацию 5 объектов обработки твердых коммунальных отходов, действует 31 региональный оператор. Охват населения услугой по вывозу мусора в среднем увеличился с 75 до 95%.