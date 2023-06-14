До конца года в Новосибирской области ликвидируют 12 свалок

В 2023 году на территории Новосибирской области запланирована ликвидация 12 несанкционированных свалок, сообщили в региональном Минприроды.

По словам министра природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина, с учетом доведенных лимитов в рамках мероприятий госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» в текущем году предусмотрено софинансирование из средств областного бюджета в объеме 43,6 млн. рублей. Эти средства пойдут на ликвидацию свалок в Барабинском, Карасукском, Черепановском и Новосибирском районах.

Он уточнил, что в прошлом году так было ликвидировано 9 свалок (Болотнинский район – 3, Карасукский район – 2, Коченевский район – 1, Краснозерский район – 1, Искитимский район – 1, Баганский район – 1).

— На плановый период 2024-2025 гг. законом о бюджете Новосибирской области в этих целях предусмотрены не менее 34 млн. рублей ежегодно. Перечень свалок, подлежащих первоочередной ликвидации, будет сформирован на основании заявок от органов местного самоуправления, поступивших в региональное минприроды в срок до 1 августа, — говорится в сообщении.

В Минприроды также напомнили, что регион является участником федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», в рамках которого в апреле текущего года началась ликвидация двух несанкционированных свалок в городе Новосибирске (жилой район Пашино) и городе Барабинске Барабинского района.

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