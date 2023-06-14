Первый в России робот Маkо будет установлен новосибирском институте травматологии и ортопедии

Первый в России робот Маkо будет установлен в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Я. Л. Цивьяна. Робот обеспечивает оптимальную точность позиционирования импланта при проведении операциипо эндопротезированию. Об этом сообщает директор НИИТО Андрей Корыткин на пресс-конференции ТАСС.

Директор НИИТО отмечает, что когда именно появится робот будет зависеть от сэкономленных средств. Его стоимость не разглашается. Робот производится компанией Stryker Corporation (США).

— Апробацию этого робота проводили многие клиники, но мы приняли решение, что он должен быть в структуре технического оснащения института, — отметил Корыткин.— Мы занимаемся жизнеулучшающей хирургией и там запросы чуть выше, чем в экстренной.

Роботизированная система Маkо предназначена для операций по эндопротезированию тазобедренного, коленного сустава, суставов стопы. Оборудование представляет собой роботическую руку с закрепленным на ней модулем с инструментом и станцию трехмерной навигации для точного расположения инструмента в зоне операции. Хирург управляет модулем на роботической руке и контролирует ход операции, в то время как робот обеспечивает соблюдение намеченных границ удаления тканей и стабильность положения инструмента. Судя по информации о медицинском туризме в интернете, операции с помощью Маkо, например, в Южной Корее, стоят около 19 тыс долларов.

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