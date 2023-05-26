В Новосибирской области хотят ужесточить контроль за вывозом строительного мусора

В Новосибирской области планируется внедрение системы цифрового контроля за утилизацией строительных отходов по примеру города Москвы. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В региональном Минприроды рассказали, что сроки реализации, вопросы финансирования проекта находятся в стадии обсуждения. В настоящий момент прорабатываются правовые и технические аспекты.

Напомним, подобная система действует в Москве с 2020 года. Реализация программы по реновации требовала контроля за вывозом строительных отходов и грунтов, которые появляются при демонтаже пятиэтажек и возведении новых домов.

Система цифрового контроля позволила упорядочить схему обращения со строительными отходами, максимально усложнить реализацию серых схем, предотвратить образование несанкционированных свалок и увеличить объемы переработки мусора. Отмечается, что за время работы сервиса количество выброшенного в черте города груза сократилось на 56%, а отходы стали перерабатываться в соответствии с современными технологиями.

Директор компании DeStroy Антон Тертышников уверен, что в Новосибирской области необходимо не столько устанавливать контроль за вывозом строительных отходов на свалки, сколько увеличивать их переработку для вторичного использования.

— Я выступаю за переработку строительных отходов, а не за их утилизацию. Поэтому считаю, что контролировать нужно вывоз строительных отходов не на полигоны, а на переработку. Из железобетона можно получить вторичный щебень и лом металла, из кирпича — щебень, пригодный для различных работ по благоустройству. Щепа от деревянных отходов также может найти применение, например, в ландшафтном дизайне, для производства ДСП и как топливо для определенного вида котельных. Пластик и стекло также можно сдавать на переработку. То есть, от всего объема остается лишь 5-10% отходов, которые подлежат утилизации на полигонах, — отметил Антон Тертышников.

Ранее редакция сообщала о необходимости наведения порядка в утилизации строительных отходов.