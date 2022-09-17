До понедельника в Новосибирске объявлен режим «черного неба»

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», до 11 часов 19 сентября на территории города Новосибирска ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Мэрия Новосибирска рекомендовала предприятиям сократить количество выбросов.

Напомним, в период неблагоприятных метеоусловий в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятиях. Власти вводят режим НМУ или «черного неба» и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.