«Умный город» проводит работу над ошибками после провала

Заблудились в группах

Депутаты горсовета и чиновники мэрии Новосибирска попытались проанализировать причины провала проекта «Умный город» в рейтинге Минстроя РФ в июле 2022 года, согласно которому Новосибирск по уровню цифровизации занял последнее место среди городов-миллионников. При этом годом ранее Новосибирск получил 13 место в аналогичном рейтинге РФ.

— Фактически наш город ничего не утратил с точки зрения реального положения дел, — говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — У нас нигде не погасло освещение.

— Мы подали сведения, запрошенные у департаментов, в соответствии с 47 показателями, которые нам спустил сверху Минстрой, — говорит руководитель департамента. — Мы представляем 3 строчки их 47, за которые отвечаем. Остальные 44 строчки мы собирали из других департаментов, сформировали в таблицу и передали в Минстрой Новосибирской области, а дальше — в Минстрой РФ.

По словам чиновника, он лично может в полной мере отвечать за результаты только в 3 «номинациях» «Умного города».

Одна из причин последнего места всплыла на поверхность, по сути, еще в самом начале обсуждения, когда участники заседания пытались установить главного ответственного за «выступление» на конкурсе Новосибирска, как и рабочую группу, призванную следить за процессом. Так, одна рабочая группа в настоящее время создается под руководством вице-мэра Артема Скатова, и ее задача, по словам Витухина, — понять, как корректно представлять данные, запрашиваемые авторами рейтинга «умных городов». Еще одна аналогичная рабочая группа, как стало известно в ходе заседания, была образована в 2019 году с целью разработки «дорожной карты» реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства.

Окончательно запутавшись в группах, чиновники исполнительной власти попытались, что называется, «свалить на старенького».

— В 2019 году департамент промышленности (В настоящее время реорганизованный. — Ред.) Александра Люлько вошел в программу, в проект, — поясняет Артем Скатов. — Курированием проекта «Умный город» тогда занималось управление науки и инноваций. Создалась рабочая группа, появилась программа, началась работа. Тогда еще появилось в рамках этой программы первое понятие «умные остановки». Но в рамках реформы департамента исчезло управление, и ведение программы ушло на второй план. Сегодня мы вынуждены были подключать департамент информатизации и связи, чтобы хотя бы грамотно заполнить отчет по этой программе.

Слишком скромные исполнители и трудности перевода

Однако грамотно заполнить отчет не получилось. Уже при разборе полетов после получения результатов рейтинга «умных городов» выяснилось, что каждый из департаментов-исполнителей по-своему понял поставленную перед ним задачу.

— Когда мы стали разбираться, что у нас спрашивают и какие ответы мы получили, то мы увидели четкое недопонимание структурных подразделений муниципалитета в том, что у них спросили, — рассказывает Виталий Витухин. — Потому что в таблицах они ответили не на тот вопрос, который им задавали. У нас есть ЕДДС, например по оповещению, связи с городом, но на конкретный вопрос Минстроя ставят ноль, что значит, что нет цифровизациии в этой сфере.

— Нет информатизации за последние 8 лет в мэрии, — заявляют специалисты департамента. — У нас нет, к примеру, перечня остановок, какие нужно отремонтировать. Профильный департамент, может, и знает, но куда данные сложили? Заказа нам нет. Нам надоело ходить и насильно что-то внедрять. Та же инвентаризация остановок: мы сделаем за 2 недели, если дадут поля, которые нужны. Все нанесем на карту, все сможете видеть в режиме реального времени. Но, простите, это никому не надо.

При этом, как сообщают в департаменте информатизации и связи, для получения этих «ноликов» и «единичек» специалистам приходилось едва ли не бегать за ответственными в каждом задействованном подразделении. И это не только в рамках подготовки рейтингового отчета, но и в повседневной работе.

— В Омске и Красноярске считают информационной системой excel-файл, они его отметили в отчете — и у них есть «единичка», — рассказывают представители департамента. — А наши, имея реальные информресурсы «умного города» (кладбищенскую систему, систему по остановкам), поскромничали и поставили «нолик». Может, по незнанию. Возможно, каждый из начальников департаментов отправил таблицу своим подчиненным, а потом подмахнул бумажку. Не проверяя. Наш департамент может поставить 100 баллов в рейтинге, но ответственность должна быть на всех начальниках департаментов, которые эти таблицы заполняют.

Кто в лес, кто по дрова

Более того, по словам представителей департамента, уже по итогам не только этих «забегов», но и сопоставлением новосибирского «неуда» с оценками, полученными другими городами, выяснилось, что местные власти «поскромничали».

Помимо «скромности», в ходе заседания была озвучена еще одна «черта характера» ряда подразделений — полная рассогласованность друг с другом.

— В сегодняшнем состоянии дел это место (Последнее в рейтинге. — Ред.) — заслуженное, — считает депутат Екатерина Шалимова. — Мы видим полное отсутствие координации служб в городе. Я столкнулась с такими моментами, начиная с дорожного хозяйства, когда посреди тротуара опора стоит. Или начинаем прокладывать теплотрассу — и упираемся в сеть энергетиков и так далее. Или положили новый асфальт, а потом начинают сети прокладывать, асфальт снимать, потом обратно восстанавливать. С «умными остановками» тоже черт пойми что. Любую сферу копни — координации нет. Каждый существует отдельно, сам по себе. Пока такой системы нет, и дело не в единичках и ноликах, которые случайно поставил специалист департамента.

Ей возразил вице-спикер Антон Тыртышный

— Чтобы делать вывод, заслуженное ли место или нет, нужно побывать в остальных городах, — заявил вице-спикер депутату. — Может, там проблемы еще серьезнее. Вряд ли вы были во всех этих городах и по всем 47 пунктам можете сделать вывод. Он слишком легковесный. Нужно вникнуть детально в ячейки этой таблицы по каждому городу.

По информации мэрии Новосибирска, рейтинг «умных городов» оценивался по 47 показателям, разделенным по 9 направлениям: городское управление, ЖКХ, инновации для городской среды, городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг и инфраструктура сетей связи.

Ранее редакция сообщала, как программу «Электронный Новосибирск» раскритиковал начальник департамента информатизации и связи мэрии Александр Горнштейн.