Добровольцем на СВО уезжает глава сельсовета в Новосибирской области

Владимир Счастный, глава Барлакского сельсовета, отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

Накануне с добровольцем встретился глава Мошковского района Сергей Субботин. Он поблагодарил Владимира Счастного за принятое решение.

— Горжусь тем, что работаю с такими людьми – настоящими патриотами, которые любят свою страну, земляков, которые верны своему гражданскому долгу. Видел, как нелегко приходится нашим мужикам. Но их дух не сломить! — говорит Субботин.

Глава сельсовета уже сегодня отправился в зону проведения СВО.

Владимир Счастный родился 27 января 1969 года в деревне Светлая поляна Болотинского района Новосибирской области. После окончания школы поступил в Новосибирский электротехнический институт связи. Служил в ВМФ. Работал в ОАО «Телекомнефтепродукт», в ООО «Сокурский ТЭЦ».

В 2015 году Счастный был избран депутатом Совета депутатов Сокурского сельсовета Мошковского района. В 2018 году избран главой Барлакского сельсовета. Женат, воспитывает двух сыновей.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионах Сибири планируют усилить работу по патриотическому воспитанию.