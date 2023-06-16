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Девятиклассники Калининского района смогут получить профессию без отрыва от учёбы в школе

  • 16/06/2023, 10:26
Девятиклассники Калининского района Новосибирска смогут получить профессию без отрыва от учёбы в школе
С нового учебного года на базе гимназии № 12 начнёт работать центр профессионального образования.

Для создания центра выделено здание, которое несколько лет пустовало. Сейчас в помещениях идёт ремонт. Ход работ проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

«В здании бывшего детского сада на ул. Народной, 33 мы организуем образовательный центр, где преподаватели учреждений среднего специального образования будут вести подготовку ребят по рабочим специальностям. Сейчас идёт бурное развитие промышленности, многие производства восстанавливаются, в том числе в Новосибирске. Я неоднократно слышал от руководителей предприятий, что наблюдается дефицит кадров рабочих специальностей. Работники требуются и в малом бизнесе – в лёгкой промышленности, в сфере услуг. Задача – обучить ребят рабочим профессиям, чтобы они могли прийти на производство после школы, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В Советском и Ленинском районах уже работают подобные центры. Третье такое учреждение откроется здесь, в Калининском районе. Возможность обучаться будет не только у учеников 12-й гимназии, но и других близлежащих школ».

В декабре 2021 года МАОУ «Гимназия № 12» было передано здание по адресу: ул. Народная, 33. В 2022 году отремонтированы кровля, система отопления, заменены окна. Сейчас ведутся общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы. В июле будет заасфальтирована территория и отремонтирован фасад здания. Готовность объекта составляет 80 %.

Девятиклассники Калининского района Новосибирска смогут получить профессию без отрыва от учёбы в школе

В новом центре ученики девятых классов смогут получить предпрофильное профессиональное образование по следующим направлениям: мобильная робототехника (ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж им. А. И. Покрышкина); парикмахер, эстетическая косметология (ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»); оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»); мастер слесарных работ (ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей»); портной, дизайн одежды (ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»).

«Нашим детям порой сложно определиться с выбором специальности, а здесь они смогут окунуться в профессию, понять, интересно им направление или нет. Ребята целый год будут изучать выбранную профессию. По окончании 9 класса они получат аттестат об основном образовании вместе со свидетельством о получении рабочей профессии, – рассказала директор МАОУ «Гимназия № 12» Юлия Фауст. – На предстоящий учебный год школьников уже распределили, все места заняты. На каждое направление набирается по 25 ребят, за исключением специальности «мастер слесарных работ», там 70 мест, набор идёт с 7 класса. Колледжи уже готовы завозить свое оборудование, чтобы с 1 сентября начать образовательный процесс».

Сотрудничество с образовательными организациями идет по договору безвозмездной аренды помещений. В свободные часы гимназия будет проводить в помещениях центра свою внеурочную деятельность.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : образование Мэрия Новосибирска мэр Новосибирска Анатолий Локоть власть


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